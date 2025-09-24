بقرار من وزير العدل.. اعتماد برامج وطنية لتأهيل المحامين وتحديد ضوابط زمنية للتدريب الميداني

كما شدد القرار على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى لساعات عمل المتدرب، بحيث لا تقل عن ست ساعات في اليوم عند اعتماد المحامي المدرب وفق المعيار اليومي، ولا تقل عن ثلاثين ساعة أسبوعيًا عند اعتماد المدرب وفق المعيار الأسبوعي، وذلك استنادًا إلى المادة (32) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.