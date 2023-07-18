هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية توقّع مذكرة مع "المساحة الجيولوجية"

يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، قد شهدت مؤخراً توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تصب ضمن إستراتيجيات الهيئة في توسيع المشاركة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتعزيز دورها الثقافي والمعرفي والبيئي، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف كافة.