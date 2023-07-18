هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية توقّع مذكرة مع "المساحة الجيولوجية"

وقّعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية، بحضور الرئيس التنفيذي للمحمية عبدالله العامر، ورئيس الهيئة عبدالله الشمراني.
وتهدف المذكرة التي وقعت في مقر هيئة تطوير المحمية بالرياض إلى دعم الجهود المشتركة والتعاون في البحوث والدراسات والمشاريع في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات والبيانات والمطبوعات والخرائط والصور الجوية والتنسيق للقيام ببرامج تدريبية ورحلات علمية والاستفادة من الإمكانات والخدمات الفنية واللوجستية ونشر نتائج الدراسات والبحوث العلمية وتخطيط وتطوير المواقع المهمة ذات العلاقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك وتعظيم الاستفادة منها.
يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، قد شهدت مؤخراً توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تصب ضمن إستراتيجيات الهيئة في توسيع المشاركة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتعزيز دورها الثقافي والمعرفي والبيئي، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف كافة.