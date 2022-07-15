السفيرة السعودية لدى واشنطن: ولى زمن النفط مقابل الغذاء.. وزيارة بايدن محورية للغاية

قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى واشنطن، إنه مر ما يقرب من 80 عاماً منذ أن التقى مؤسّس المملكة العربية السعودية، الملك عبدالعزيز، الرئيس فرانكلين دي روزفلت، لوضع الأسس لشرق أوسط ما بعد الحرب، ومنذ ذلك اليوم، عمل البلدان معاً لهزيمة الشيوعية السوفياتية، وضمان أمن الطاقة العالمي، واحتواء إيران الثورية، وطرد صدام حسين من الكويت، وأخيراً تدمير "القاعدة" و"داعش" ولايزال هناك الكثير الذي يمكن للبلدين القيام به معاً كشركاء، خاصة في هذه الأوقات المحفوفة بالمخاطر.