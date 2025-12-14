وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (44) موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز أم سريحة لمدة يومين، وفي مقر الإدارة العامة للصحة العامة بأمانة الرياض، ويوم الاثنين للرجال في بلدية محافظة المزاحمية، ومركز جراب لمدة يوم واحد لكل منهم، وللنساء في الثانوية الثانية للبنات بمحافظة الرين، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز ملهم لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمزاحمية، وللرجال والنساء في مقر أمانة منطقة الرياض لمدة يوم واحد لكل منهما، وللنساء في مركز أبو جلال لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مركز فيضة نومان، وفرع جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية، وابتدائية محافظة القويعية، وبلدية محافظة ثادق، ويوم الخميس في مقر وكالة أمانة منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة لمدة يوم واحد لكل منهم.