وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (44) موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (44) موقعًا حول المملكة, ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز أم سريحة لمدة يومين، وفي مقر الإدارة العامة للصحة العامة بأمانة الرياض، ويوم الاثنين للرجال في بلدية محافظة المزاحمية، ومركز جراب لمدة يوم واحد لكل منهم، وللنساء في الثانوية الثانية للبنات بمحافظة الرين، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز ملهم لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمزاحمية، وللرجال والنساء في مقر أمانة منطقة الرياض لمدة يوم واحد لكل منهما، وللنساء في مركز أبو جلال لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مركز فيضة نومان، وفرع جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية، وابتدائية محافظة القويعية، وبلدية محافظة ثادق، ويوم الخميس في مقر وكالة أمانة منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة لمدة يوم واحد لكل منهم.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط، وللرجال مركز الحريضة بمحافظة رجال ألمع لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي فرع ديوان المحاسبة العامة بأبها لمدة يوم، وللنساء في محافظة طريب لمدة أربعة أيام، ويوم الأربعاء للرجال في مركز صحي محافظة المجاردة، ويوم الخميس للنساء في المتوسطة الأولى للبنات بمحافظة المجاردة لمدة يوم لكل منهما.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل خدماتها يوم الاثنين للرجال في ثانوية حنين بحائل لمدة أربعة أيام، وفي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الشنان، وللنساء في الثانوية الخامسة عشرة للبنات بحائل لمدة يوم لكل منهما، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز تربة بمحافظة بقعاء لمدة يومين، وللرجال في محافظة الغزالة، وثانوية حراء للبنين بحائل، وللنساء في الثانوية التاسعة عشر للبنات بحائل، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحائل، وللرجال في بلدية محافظة الشنان، ويوم الخميس في ثانوية قفار للبنين بحائل، وللنساء في متوسطة سفانة بنت حاتم للبنات بحائل لمدة يوم لكل موقع.
وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة محافظة المذنب لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء في محافظة أبانات، ومتوسطة جابر بن عبدالله بمركز الفوارة، ومتوسطة أمباري بمحافظة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام لكل منهم، وابتدائية محافظة البدائع لمدة يومين، وللنساء في محافظة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام.
وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها يوم الاثنين للنساء في مجمع الأمير جلوي التعليمي في مدينة عنك بمحافظة القطيف، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مجمع الملك فهد الطبي بالظهران، وللنساء في ابتدائية حواء الانصارية للبنات بالخبر لمدة يوم واحد لكل منهم، وفي الابتدائية الثانية للبنات بمحافظة الأحساء لمدة يومين.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز عشيرة مكتن لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد.
وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للنساء في مدرسة سنابل النور للبنات بنجران لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.