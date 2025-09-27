الجهات الأمنية تضبط 12 متورطًا وتُحبط تهريب 234 كجم من المخدرات في جازان وعسير والباحة ونجران

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات، حيث نفذت عدة عمليات نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على عدد من المتورطين في مناطق مختلفة من المملكة.
ففي منطقة جازان، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزته 34 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه مع المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما ضبطت الدوريات في قطاع الدائر أربعة مخالفين من الجنسية الإثيوبية خلال محاولتهم تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، بينما أوقفت دوريات قطاع الربوعة بمنطقة عسير أربعة مخالفين من الجنسية اليمنية بحوزتهم 60 كيلوجرامًا من نبات القات، وأُحيلوا جميعًا مع المضبوطات للجهة المختصة.
وفي منطقة نجران، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على ثلاثة مواطنين تورطوا في ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقِفوا وأحيلوا إلى النيابة العامة.
كما تمكّنت المديرية في منطقة الباحة من القبض على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، حيث أُوقف وأُحيل أيضًا إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في مواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالمخدرات بكل حزم، مشددة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين من خلال الإبلاغ عن أي معلومات عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) والبريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة.