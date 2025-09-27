الجهات الأمنية تضبط 12 متورطًا وتُحبط تهريب 234 كجم من المخدرات في جازان وعسير والباحة ونجران

كما ضبطت الدوريات في قطاع الدائر أربعة مخالفين من الجنسية الإثيوبية خلال محاولتهم تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، بينما أوقفت دوريات قطاع الربوعة بمنطقة عسير أربعة مخالفين من الجنسية اليمنية بحوزتهم 60 كيلوجرامًا من نبات القات، وأُحيلوا جميعًا مع المضبوطات للجهة المختصة.