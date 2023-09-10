رئيس وزراء إثيوبيا معلنًا اكتمال ملء سد النهضة: أتعهد بدعم المشروع للنهاية!

ودشنت إثيوبيا رسميًّا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تقدمه على أنه من بين الأكبر في إفريقيا، وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويُتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.