توقيع اتفاقية بين شركة رضوى السعودية وشركة Bühler السويسرية

شركة رضوى السعودية الغذائية المحدودة توقع اتفاقية مع إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في بناء مصانع الأعلاف، شركة Bühler السويسرية العالمية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة رضوى، السيد طارق طاهر، وممثلي الإدارة العليا لشركة Bühler السويسرية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وبناء مصنع أعلاف رضوى الجديد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن شركة رضوى تمتلك علاقة طويلة واستراتيجية مع الشركة السويسرية تمتد لنصف قرن، وتحديداً منذ عام ١٩٨٠م. في ذلك الوقت، كان السيد طارق طاهر، رئيس مجلس إدارة رضوى الحالي، هو الذي وقع عقد المصنع الأول. وها هو الآن يوقع العقد الثاني بعد نصف قرن. وقد قام الجميع بزيارة المصنع الأول، وأشادت إدارة بوهلر بأن المصنع لا يزال في حالة ممتازة بل وأن طاقته الإنتاجية زادت من ١٠،٠٠٠ طن في الساعة إلى ١٥،٠٠٠ طن في الساعة. كما قاموا بزيارة موقع المصنع الجديد في ميناء الملك عبدالله، والذي يتوقع أن يستمر في الإنتاج لنصف قرن آخر بأعلى جودة، مما يعني أن العلاقة ستستمر لقرن واحد بإذن الله بين شركة رضوى ذات الأجيال الثلاثة من الملاك وشركة بوهلر ذات الأجيال الخمسة.
سيساهم مشروع مصنع أعلاف رضوى الجديد في تعزيز القدرة على إنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية هائلة تقدر بـ ٤٠ طنًا في الساعة الواحدة، مما يعادل ٢٥٠ ألف طن في السنة من أعلاف الدواجن. كذلك يتضمن المشروع مستودعات وصوامع أعلاف بطاقة استيعابية تبلغ ١٠٠ ألف طن من حبوب الذرة والصويا، مما سينعكس بشكل كبير على تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في ضمان واستدامة الأمن الغذائي الوطني للمملكة العربية السعودية.
تمتلك شركة رضوى السعودية الغذائية خبرة تمتد لأكثر من ٤٥ عامًا في إنتاج الدواجن. وتسعى الشركة إلى استثمارات تساعدها على التوسع في طاقتها الإنتاجية لتحقيق تطلعات المستهلكين ووزارة البيئة والمياه والزراعة نحو أهداف ورؤية عام ٢٠٣٠.