توقيع اتفاقية بين شركة رضوى السعودية وشركة Bühler السويسرية

الجدير بالذكر أن شركة رضوى تمتلك علاقة طويلة واستراتيجية مع الشركة السويسرية تمتد لنصف قرن، وتحديداً منذ عام ١٩٨٠م. في ذلك الوقت، كان السيد طارق طاهر، رئيس مجلس إدارة رضوى الحالي، هو الذي وقع عقد المصنع الأول. وها هو الآن يوقع العقد الثاني بعد نصف قرن. وقد قام الجميع بزيارة المصنع الأول، وأشادت إدارة بوهلر بأن المصنع لا يزال في حالة ممتازة بل وأن طاقته الإنتاجية زادت من ١٠،٠٠٠ طن في الساعة إلى ١٥،٠٠٠ طن في الساعة. كما قاموا بزيارة موقع المصنع الجديد في ميناء الملك عبدالله، والذي يتوقع أن يستمر في الإنتاج لنصف قرن آخر بأعلى جودة، مما يعني أن العلاقة ستستمر لقرن واحد بإذن الله بين شركة رضوى ذات الأجيال الثلاثة من الملاك وشركة بوهلر ذات الأجيال الخمسة.