يوم عالمي يُبرز حضور المملكة.. العالم يحتفي بـ "إعلاء صوت المرضى"

وفي سياق متصل، يعمل المركز السعودي لسلامة المرضى، على إشراك الجهات ذات العلاقة في القطاع الصحي والعمل على اعتماد تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين جودة الرعاية الصحية المتعلقة بسلامة المرضى وأسرهم، والعمل على تفعيل هذا اليوم، من خلال الشراكات مع عديد من الجهات في القطاع غير الصحي من خلال المشاركة في المحاضرات والندوات؛ بهدف تعزيز مفهوم تمكين المرضى وأسرهم وإشراكهم في الرعاية الصحية.