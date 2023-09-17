يوم عالمي يُبرز حضور المملكة.. العالم يحتفي بـ "إعلاء صوت المرضى"

تحتفي دول العالم يوم 17 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمي لسلامة المرضى؛ للاعتراف بسلامة المرضى كأولوية صحية عالمية من قِبل جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.
وفي كل عام يتم اختيار موضوع حول مجالٍ من مجالات سلامة المرضى لرفع مستوى الوعي وتعزيز التغيير الإيجابي بالنظام الصحي، وجاء شعاره هذا العام تحت "إعلاء صوت المرضى"؛ بهدف زيادة وعي العالم حول أهمية إشراك المرضى وأسرهم لنشر الوعي حول أهمية سلامتهم والعمل معاً من أجل رعاية صحية أكثر أماناً.
وفي سياق متصل، يعمل المركز السعودي لسلامة المرضى، على إشراك الجهات ذات العلاقة في القطاع الصحي والعمل على اعتماد تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين جودة الرعاية الصحية المتعلقة بسلامة المرضى وأسرهم، والعمل على تفعيل هذا اليوم، من خلال الشراكات مع عديد من الجهات في القطاع غير الصحي من خلال المشاركة في المحاضرات والندوات؛ بهدف تعزيز مفهوم تمكين المرضى وأسرهم وإشراكهم في الرعاية الصحية.
وأوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور علي بن طالع عسيري، أن اليوم العالمي لسلامة المرضى يأتي ليؤكّد الالتزام بتمكين المرضى وتعزيز دورهم في تحسين سلامتهم، وسماع أصواتهم وتفهم احتياجاتهم وملاحظاتهم لما له من الأثر الإيجابي عليهم.