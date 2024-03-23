القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي موسكو

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.