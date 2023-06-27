"لبيك اللهم لبيك".. عندما تجتمع معاني الإيمان والتوحيد في جملة إعجازية

ويلتجئ الحجيج في تلبيتهم إلى خالقهم بقلوب يملؤها الإيمان والخشوع والرجاء والخوف والطمأنينة؛ طلبًا للرحمة والمغفرة، في هذا اليوم، أفضل يوم طلعت عليه الشمس، والذي بصيامه يكفّر الله لغير الحاج السنة الماضية والسنة الباقية، اليوم الذي أكمل الله به الدين، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا.