عبر "بلدي".. خارطة تفاعلية للاستدلال على مواقع الذبح المرخصة بجدة

طالبت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء نسك الأضاحي إلى الاستفادة من خدمة الاستعلام عن مواقع المطاعم والمطابخ المرخصة بممارسة الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك عبر تطبيق بلدي.
وبينت الأمانة أن خدمة الاستعلام عن مواقع الذبح المرخصة والمطابقة للاشتراطات البلدية تكون من خلال الخارطة التفاعلية التي يتيحها تطبيق بلدي عبر الرابط: https://bit.ly/38YI5nS.
ولفتت إلى أن التطبيق يقدم خدمات رقمية وخيارات متنوعة توفر الوقت والجهد وتسهل الوصول إلى المواقع الأقرب لمكان المستفيد، مشيرة إلى أن الترخيص بممارسة أعمال الذبح خلال أيام العيد يبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى الـ13 من ذي الحجة، وفقًا للاشتراطات البلدية.
يأتي ذلك ضمن مساعي أمانة جدة لتقديم هذه الخدمة بهدف مواكبة حجم الاحتياج خلال موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم، مشيرة إلى أن تطبيق بلدي يتيح العديد من الخدمات البلدية الرقمية التي تسهل حياة المواطن والمقيم، وتساهم في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء.