عبر "بلدي".. خارطة تفاعلية للاستدلال على مواقع الذبح المرخصة بجدة

يأتي ذلك ضمن مساعي أمانة جدة لتقديم هذه الخدمة بهدف مواكبة حجم الاحتياج خلال موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم، مشيرة إلى أن تطبيق بلدي يتيح العديد من الخدمات البلدية الرقمية التي تسهل حياة المواطن والمقيم، وتساهم في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء.