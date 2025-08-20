زين السعودية شريكا رقميا للمعرض السعودي للدرون

ومن خلال رعايتها لهذا الحدث، تستعرض "زين السعودية" منظومة متكاملة من الخدمات الذكية في التوأمة الرقمية والاستشعار عن بعد و الطائرات بدون طيار (الدرون)، والتي تم تصميمها لدعم القطاعات الحكومية والصناعية والخدمية لتمكين وتسريع وتيرة التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات الميدانية، وتحديدا خدمات الرفع المساحي الجوي ومعالجة البيانات الجيومكانية مع إنتاج خرائط رقمية دقيقة، وتحليل صور الأقمار الصناعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة الواقع عن طريق نماذج ثلاثية الأبعاد وتحليل البيانات بتقنية انترنت الأشياء (IoT)، وحلول فحص المنشآت والأصول لتعزيز سلامة العمليات ورفع كفاءتها للحد من المخاطر المحتملة وتقليل التكاليف التشغيلية. من خلال هذه الحلول، تؤكد "زين السعودية" ريادتها في تقديم خدمات متقدمة وحلول مبتكرة لإدارة المنشآت والأصول والخدمات اللوجستية لتسهم في تحسين جودة الأعمال، وتمكين التحول الرقمي.