زين السعودية شريكا رقميا للمعرض السعودي للدرون

أعلنت شركة زين السعودية عن رعايتها للمعرض السعودي للدرون (سادكس 2025) عن فئة الشريك الرقمي. الذي ينعقد بنسخته الثانية تحت رعاية الهيئة العامة للطيران المدني وتستضيفه مدينة الرياض في الفترة ما بين 1 و3 سبتمبر 2025م.
وتأتي رعاية "زين السعودية" للمعرض السعودي للدرون في إطار إستراتيجيتها المرتكزة على تمكين الابتكار والتقدّم التقني وتأكيدا لدورها المحوري في تطوير وتوفير حلول وخدمات الدرون المبتكرة ضمن منظومة رقمية متكاملة مرتكزة على شبكتها المتطورة للجيل الخامس (5G) ، بما يمكّن قطاع الأعمال من الارتقاء بكفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته التنافسية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بناء اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام في إطار التحول الرقمي الشامل.
ومن خلال رعايتها لهذا الحدث، تستعرض "زين السعودية" منظومة متكاملة من الخدمات الذكية في التوأمة الرقمية والاستشعار عن بعد و الطائرات بدون طيار (الدرون)، والتي تم تصميمها لدعم القطاعات الحكومية والصناعية والخدمية لتمكين وتسريع وتيرة التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات الميدانية، وتحديدا خدمات الرفع المساحي الجوي ومعالجة البيانات الجيومكانية مع إنتاج خرائط رقمية دقيقة، وتحليل صور الأقمار الصناعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحاكاة الواقع عن طريق نماذج ثلاثية الأبعاد وتحليل البيانات بتقنية انترنت الأشياء (IoT)، وحلول فحص المنشآت والأصول لتعزيز سلامة العمليات ورفع كفاءتها للحد من المخاطر المحتملة وتقليل التكاليف التشغيلية. من خلال هذه الحلول، تؤكد "زين السعودية" ريادتها في تقديم خدمات متقدمة وحلول مبتكرة لإدارة المنشآت والأصول والخدمات اللوجستية لتسهم في تحسين جودة الأعمال، وتمكين التحول الرقمي.
ويهدف المعرض السعودي للدرون (سادكس 2025) إلى تعزيز مكانة المملكة باعتبارها السوق الرائدة للطائرات بدون طيار ومركز التقنية في الشرق الأوسط. وسوف يشكل منصة عالمية تجمع مصممي الطائرات بدون طيار والمصنعين والمبتكرين ومقدمي الحلول والموزعين مع كبار المسؤولين والمستهلكين في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية ومديري المشاريع والمستثمرين والمشترين لمناقشة مستقبل القطاع وأحدث التطورات والحلول.