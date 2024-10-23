إعلان انهيار المنظومة الصحية شمال قطاع غزة

وأكّدت الوزارة الفلسطينية، أن الاحتلال يهاجم الكوادر والمرافق الصحية بشكلٍ متكرّرٍ، وأن الكوادر الصحية في شمال القطاع تتعرّض للإبادة، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل منع وصول الدواء والغذاء والوقود إلى المستشفيات؛ مطالبة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال، والعمل على تأمين الأدوية والغذاء والوقود لمستشفيات شمال قطاع غزة.