"الجفالي" تعرض أفخم موديلات مرسيدس-بنز في مطل البجيري

وأضاف، إننا نسعى دائماً، لخلق فعاليات مميزة وممتعة ترتقي إلى معايير شركة مرسيدس-بنز العالمية في علاقتها مع عملائنا وخبراء السيارات المرموقين في المملكة، كما تعتبر هذه الفعالية هي الأولى من نوعها التي يتم فيها عرض مجموعة رائعة وفريدة بهذا الحجم من سيارات مرسيدس- بنز في المملكة، وسوف تكون دافعاً قوياً للاستمرار في إقامة فعاليات أخرى في باقي مدن المملكة خلال الفترة المقبلة. واختتم السيد باسم ولي حديثه بتقديم الشكر لجميع الجهات التي شاركت في تنظيم هذه الفعالية الرائعة، مثمناً للضيوف الموقرين حضورهم هذه المناسبة، حيث ساهموا في زيادة جماليتها بحضورهم الرائع".