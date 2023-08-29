الطفولة المبكرة في شقراء.. دعم وتجهيزات وقفزات في نسبة الإسناد بلغت ٩٧%

وفي التفاصيل، يُعد مشروع الطفولة المبكرة في المملكة مشروعًا وطنيًّا يعكس توجهات القيادة ودعمها لتحسين جودة التعليم؛ وذلك من أجل التأكد من حصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، ولَقِيَ المشروع عناية فائقة من إدارة التعليم بمحافظة شقراء على كل الأصعدة؛ مما مكّنها من تجاوز النسبة المستهدفة للمشروع خلال العام الدراسي الحالي؛ حيث بلغت نسبة الإسناد ٩٧%، بعد أن كانت نسبة الإسناد ٦% عام ١٤٤٢هـ.