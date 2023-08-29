الطفولة المبكرة في شقراء.. دعم وتجهيزات وقفزات في نسبة الإسناد بلغت ٩٧%

واكبت إدارة التعليم توجهات الوزارة في مشروع الطفولة المبكرة، من خلال التوسع في فصول إسناد تدريس الطلاب للمعلمات؛ حيث قفزت نسبة الإسناد من ٦% أول عام لتطبيق الإسناد عام ١٤٤٢هـ إلى ٩٧% هذا العام؛ مما يعكس الجهود التي بُذلت في سبيل تطبيق المشروع في أكبر عدد من مدارس إدارة التعليم، إضافة إلى تجهيزات مدارس الطفولة المبكرة وروضات الأطفال بكل الاحتياجات.
ووقفت صحيفة "سبق" على تطبيق مشروع الطفولة المبكرة في مدارس إدارة تعليم شقراء خلال هذا الفصل الدراسي، ورصدت الجهود المبذولة في تطبيقه والعناية به، ووثّقتها بالصور والأرقام خلال هذا التقرير.
وفي التفاصيل، يُعد مشروع الطفولة المبكرة في المملكة مشروعًا وطنيًّا يعكس توجهات القيادة ودعمها لتحسين جودة التعليم؛ وذلك من أجل التأكد من حصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، ولَقِيَ المشروع عناية فائقة من إدارة التعليم بمحافظة شقراء على كل الأصعدة؛ مما مكّنها من تجاوز النسبة المستهدفة للمشروع خلال العام الدراسي الحالي؛ حيث بلغت نسبة الإسناد ٩٧%، بعد أن كانت نسبة الإسناد ٦% عام ١٤٤٢هـ.
وكانت نِسَب الإسناد في مشروع الطفولة المبكرة في الأعوام الماضية على النحو التالي: ٦% في عام ١٤٤٢، و١٩% في عام ١٤٤٣، و٧٨% في عام ١٤٤٤ و٩٧% في هذا العام ١٤٤٥هـ.
وفي إطار دعم مشروع الطفولة المبكرة، قامت الإدارة خلال عام ١٤٤٤هـ، بتجهيز 42 فصلًا دراسيًّا في مدارس الإسناد، بواقع 986 طاولة وكرسي و20 شاشة تفاعلية و22 جهاز بروجكتر.
وبلغت حركة النقل الداخلي وموازنة الاحتياج في قطاع البنات أكثر من 80%؛ وذلك من خلال تلبية رغبات المتقدمات ودعم فصول الطفولة المبكرة.
وواصلت إدارة التعليم النمو في مجال رياض الأطفال؛ إذ شكّلت نسبة التوسع في رياض الأطفال خمسة فصول جديدة بطاقة استيعابية 150 طفلًا، وبميزانية بلغت 217 ألف ريال تشمل 26 صنفًا من تجهيزات فصول رياض الأطفال.
وقامت إدارة التعليم في النصف الثالث من عام ١٤٤٣ بتشغيل 4 مدارس جديدة لرياض الأطفال.
ودشنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، مؤخرًا، 8 مشاريع تعليمية بتكلفة تجاوزت عشرين مليون ريال، وبسعة طلابية تُقَدّر بـ١٣٦٤ طالبًا وطالبة، وأكثر من 44 فصلًا دراسيًّا.
واشتملت المباني الجديدة على سبع مدارس لمرحلة رياض الأطفال، ومدرسة للمرحلة المتوسطة لقطاع البنين، وأخلت خمسة مبانٍ مستأجرة لمرحلة رياض الأطفال. وأعادت تأهيل عدد من الملاعب الرياضية، وتجهيز 11 فصلًا لإسناد تعليم البنين للمعلمات، والتوسع في مدارس الطفولة المبكرة.
ومع بداية هذا العام قامت إدارة التعليم بتهيئة ١٢ مدرسة لمتطلبات مشروع الطفولة المبكرة بقيمة تجاوزت ٨٥٠ ألف ريال، كما هيّأت ٨ ملاعب بقيمة ٩٢٠ ألف ريال.
كما قامت الإدارة بتشغيل مشروع الروضة الرابعة بشقراء بمبلغ مليون و٩٩٦ ألف ريال، ومشروع ابتدائية أشيقر بمبلغ مليون و٤٣٣ ألف ريال.
وصاحَبَ تطبيق مشروع الطفولة المبكرة في مدارس إدارة التعليم برامج تعريفية تثقيفية للمجتمع؛ حيث قامت الإدارة -ممثلة في الشؤون التعليمية بنات (قسم الإشراف التربوي)- العام الماضي، بتنفيذ برنامج تعريفي لتوعية المجتمع بأهمية الطفولة المبكرة، وآلية الإسناد، والمكتسبات المستقبلية المتوقعة للمشروع على الطفل وأسرته؛ وذلك ضمن فعاليات برنامج شقراء الشبابي، الذي أقيم لمدة ثلاثة أيام في الصالة الرياضية بنادي الوشم بشقراء.
وانبثقت مبادرة تعليم شقراء المجتمعية في تنفيذ الجناح التعريفي لسياسات وزارة التعليم في جانب الطفولة المبكرة؛ لأجل بيان الجوانب الإيجابية في إسناد تعليم تلك الفئة العمرية من الجنسين لمعلمات مؤهلات، وتسليط الضوء على تأثير الاهتمام بمرحلة الطفولة على تهيئة الطفل لمراحل التعليم الأعلى.
وحرص فريق إدارة التعليم على التواصل المباشر مع فئات المجتمع بكل شرائحه؛ للتعريف بأهمية وفوائد تطبيق الطفولة المبكرة، من خلال عدة قنوات، أهمها: توزيع البروشورات التعريفية والتثقيفية على زوار الجناح.
وخلال البرنامج تم عرض لوحات حائطية لأهم منجزات إدارة التعليم بمحافظة شقراء والمقدمة لمدارس الطفولة المبكرة، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي بالطفولة المبكرة وأهدافها ومميزاتها، وأهم ما تقدمه للعملية التعليمية والنفسية والاجتماعية.