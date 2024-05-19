وزير الخارجية يستعرض عبر اتصال هاتفي بنظيره الباكستاني سبل تعزيز التعاون المشترك

وجرى خلال الاتصال، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات، وبحث الترتيبات الأولية لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى جمهورية باكستان الإسلامية، التي سيتم تحديد موعدها في وقتِ لاحق باتفاق الطرفين.