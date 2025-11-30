ميدان السيف الأجرب بالدمام يحاكي 3 قرون من التاريخ ويجسّد الهوية الوطنية

من جهته، أكد المهندس خالد بن عبدالله المهاشير، الرئيس التنفيذي لشركة خالد آرت المحدودة المنفذة للمشروع، أن تنفيذ هذه المبادرة الوطنية لا يُعد تفضّلًا بل هو "واجب وطني"، مشيرًا إلى أن تصميم الميدان وتنفيذه كان بمشاركة نخبة من شباب وشابات الوطن من المهندسين والمهندسات، الذين تولوا جميع مراحل التنفيذ.