ميدان السيف الأجرب بالدمام يحاكي 3 قرون من التاريخ ويجسّد الهوية الوطنية

يمثل ميدان السيف الأجرب أحد المعالم التراثية الحديثة في مدينة الدمام، إذ يُجسد الهوية التاريخية للمملكة ويعكس جزءًا أصيلًا من إرثها الوطني الممتد لثلاثة قرون. ويقع الميدان مقابل الواجهة البحرية على مساحة 6000 متر مربع، وقد جرى تدشينه بمناسبة يوم التأسيس 2025م، برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وبحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.
ويأتي المشروع ضمن مبادرة مجتمعية بدعم من القطاع الخاص، وبإشراف من أمانة المنطقة الشرقية، في إطار تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في مدينة الدمام.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الميدان يُعد من المشاريع الرمزية التي أُطلقت تزامنًا مع يوم التأسيس، ليمثل معلماً بارزًا يعكس تاريخ المملكة العريق، مشيرًا إلى أن تصميمه جاء بأسلوب معماري يرسّخ رمزية السيف الأجرب، ونُفذ على أيدي مهندسين سعوديين، ويتوسطه مجسم مضيء لخريطة المملكة يتقاطع فيه السيف مع رمزية الوحدة والاعتزاز الوطني.
من جهته، أكد المهندس خالد بن عبدالله المهاشير، الرئيس التنفيذي لشركة خالد آرت المحدودة المنفذة للمشروع، أن تنفيذ هذه المبادرة الوطنية لا يُعد تفضّلًا بل هو "واجب وطني"، مشيرًا إلى أن تصميم الميدان وتنفيذه كان بمشاركة نخبة من شباب وشابات الوطن من المهندسين والمهندسات، الذين تولوا جميع مراحل التنفيذ.
وأضاف أن الميدان يجسد مسيرة المملكة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – قبل نحو ثلاثة قرون، معربًا عن اعتزازه بما يرمز إليه هذا المشروع من فخر بالماضي، وثقة بالحاضر، وتفاؤل بالمستقبل في ظل رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله.
ويضم الميدان لوحة تعريفية تروي سيرة السيف الأجرب، سيف الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود آل سعود (1183هـ – 1249هـ)، مؤسس الدولة السعودية الثانية وجد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه. وقد صُنع هذا السيف في نجد، ولا يزال محفوظًا حتى اليوم كإحدى أهم المقتنيات التاريخية لما يحمله من رمزية وطنية وبطولات ساهمت في ترسيخ الأمن ونشر العلم الشرعي آنذاك.
كما ارتبط السيف بالقصيدة الشهيرة التي أصبحت رمزًا للفخر والمجد، يتناقلها السعوديون والعرب عبر الأجيال بوصفها تجسيدًا للقوة والإباء.