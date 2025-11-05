التحول الرقمي في القطاع الصحي يخطو خطوة جديدة نحو تحسين تجربة المريض تماشياً مع رؤية المملكة 2030

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، تشهد المنشآت الطبية اعتماداً متزايداً على الأنظمة التقنية الذكية التي تسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض من خلال إدارة متكاملة للمعلومات الطبية.
ومن بين أبرز هذه المبادرات أعلنت الشركة الفنية لتوطين التقنية (ats)، إحدى الشركات السعودية الرائدة في حلول الأنظمة الصحية الرقمية والتعليمية، عن توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتطبيق وتشغيل نظام المعلومات الطبية المتطور CareWare بنسخته الأحدث، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الصحة العالمي 2025
وجاء توقيع الاتفاقيات مع كل من مستشفى رقمات التخصصي، مستشفيات خطوة التخصصية، ومستشفى مشارف، ضمن جهود تعكس ثقة القطاع الصحي الخاص في المملكة بالكفاءات الوطنية وحلول التحول الرقمي التي تقدمها ats.
يُعد مستشفى رقمات التخصصي أول مستشفى خاص تخصصي يخدم المنطقة الجنوبية ونجران، ويضم مجموعة واسعة من التخصصات الطبية المتقدمة، منها مركز علاج الأورام، مركز العقم والتلقيح الصناعي، ووحدة غسيل الكلى، بسعة سريرية تصل إلى 150 سريراً ومن خلال تطبيق نظام CareWare ويهدف المستشفى إلى الارتقاء بكفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
أما مستشفيات خطوة التخصصية، فهي الوجهة الأولى في المملكة في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان واضطرابات الصحة النفسية، حيث تقدّم برامج علاجية شاملة تتضمّن الدعم الطبي والنفسي والترفيهي، بإشراف كوادر متخصصة بخبرة تتجاوز 30 عاماً ويأتي تطبيق نظام CareWare كجزء من خططها لتطوير بنيتها الرقمية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى والمتعافين.
كما انضم مستشفى مشارف إلى قائمة الشركاء الجدد، وهي منشأة رعاية صحية رائدة تقدّم خدمات طبية متكاملة تشمل عدداً من التخصصات الطبية والجراحية، منها رعاية الطوارئ، الأنف والأذن والحنجرة، الطب الباطني، صحة المرأة، طب الأطفال، جراحة التجميل، الجراحة العامة، وجراحة العظام. ويأتي تطبيق نظام CareWare ضمن استراتيجيتها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المرضى من خلال أحدث التقنيات الطبية.
يُعد نظام CareWare من أبرز الأنظمة الطبية المطوّرة محلياً لإدارة المعلومات الصحية، حيث يتيح حلولاً متكاملة تشمل إدارة السجلات الطبية الإلكترونية، وجدولة المواعيد، وإدارة الموارد، وتقارير الأداء، عبر واجهة سهلة الاستخدام تدعم استدامة التشغيل وتكامل البيانات في بيئة صحية رقمية متقدمة.
وفي هذه المناسبة، أعرب الأستاذ علي العثمان، الرئيس التنفيذي لشركة ats، عن فخره بهذه الشراكات قائلاً: "نفخر بثقة شركائنا في القطاع الصحي، ونعتبر هذه الخطوة امتداداً لرؤيتنا في تمكين التحول الرقمي في المنشآت الطبية السعودية من خلال أنظمة وطنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030."
كما علّق الأستاذ عبدالله المكرمي، رئيس مجلس إدارة مستشفى رقمات التخصصي، قائلاً: "نحرص على تبني أحدث التقنيات في منظومتنا الطبية، ويعتبر التعاون مع ats لتطبيق نظام CareWare خطوة مهمة نحو تطوير بيئة صحية رقمية أكثر كفاءة وجودة لخدمة المرضى في المنطقة الجنوبية."
ومن جانبه، أوضح الدكتور نواف السلامة، الرئيس التنفيذي لـ مستشفيات خطوة التخصصية، أن هذه الشراكة تأتي تماشياً مع توجه المستشفى لتبني الحلول الرقمية الذكية التي تعزز جودة الرعاية وتدعم السرية والتميز في الخدمات المقدمة.
كما أشار الأستاذ خالد العمار، مدير الشؤون القانونية في مستشفى مشارف، إلى أن التعاون مع ats يعكس التزام المستشفى بتطبيق أحدث الأنظمة الرقمية التي تضمن دقة التشخيص وكفاءة التشغيل وتحسين تجربة المريض.
تؤكد هذه الخطوات التزام ats بتوطين التقنية في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة طبية وطنية قائمة على الابتكار والمعرفة.