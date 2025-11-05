التحول الرقمي في القطاع الصحي يخطو خطوة جديدة نحو تحسين تجربة المريض تماشياً مع رؤية المملكة 2030

كما انضم مستشفى مشارف إلى قائمة الشركاء الجدد، وهي منشأة رعاية صحية رائدة تقدّم خدمات طبية متكاملة تشمل عدداً من التخصصات الطبية والجراحية، منها رعاية الطوارئ، الأنف والأذن والحنجرة، الطب الباطني، صحة المرأة، طب الأطفال، جراحة التجميل، الجراحة العامة، وجراحة العظام. ويأتي تطبيق نظام CareWare ضمن استراتيجيتها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المرضى من خلال أحدث التقنيات الطبية.