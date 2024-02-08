ظاهرة كونية.. "الزعاق" يكشف أسباب ارتباط التاريخ الهجري بالقمر

وأضاف الزعاق أن التاريخ الهجري قمري؛ لأنه يعتمد على دورة القمر حول الأرض، فالقمر يُتِم دورة كاملة حول الأرض كل 27 يومًا ونصفًا، وإذا أتم هذه الدورة تكون الأرض قد تَعَدته لأنها كذلك تدور حول الشمس ويحتاج للحاق بها من يوم إلى يومين، ولهذا فالشهر الهجري بين 29 أو 30 يومًا.