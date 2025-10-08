"البكر": لا بديل عن انتصار "الأخضر" الليلة.. والطريق إلى المونديال يبدأ من هنا

أكد الكاتب الصحفي محمد البكر في مقاله بعنوان «الأخضر بين التحدي والطموح» بصحيفة الرياض، أن مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الإندونيسي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 تمثل نقطة فاصلة في مشوار الأخضر، مشددًا على ضرورة خوضها بشعار «لا بديل عن الانتصار».
وأوضح البكر أن المباراة تأتي في مرحلة حساسة لا مجال فيها للتهاون، كونها تمثل مفترق طرق في رحلة المنتخب نحو المونديال، مؤكدًا أن الطريق إلى كأس العالم يبدأ من هذه المواجهة.
وبيّن الكاتب أن التحضيرات التي قادها المدير الفني هيرفي رينارد ركزت بشكل أساسي على التهيئة النفسية للاعبين، مشيرًا إلى أن المدرب يدرك أن الهدوء قبل المباراة هو مفتاح النجاح. وأوضح أن الاستعدادات جاءت متوازنة تجمع بين التركيز الذهني والانضباط التكتيكي، وأن رينارد يمتلك خبرة كبيرة تجعله يعرف كيف يقرأ الخصوم ويهيئ لاعبيه نفسيًا بأفضل صورة.
وأضاف البكر أن المنتخب السعودي يمتلك كل المقومات لتحقيق الفوز بفضل توليفة من العناصر القادرة على صناعة الفارق، خصوصًا في الخط الهجومي الفعّال وخط الوسط المتزن، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة المنتخب الإندونيسي الذي يتميز بالتنظيم العالي وسرعة التحول الهجومي، ما يتطلب أقصى درجات التركيز الدفاعي.
وفي ختام مقاله، شدد البكر على أن الروح القتالية والدعم الجماهيري هما المفتاح الحقيقي لتحقيق الانتصار، مؤكداً أن حظوظ الأخضر الأقوى ليست فقط لكسب المباراة، بل لمواصلة المشوار بثبات وثقة نحو المونديال.