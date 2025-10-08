"البكر": لا بديل عن انتصار "الأخضر" الليلة.. والطريق إلى المونديال يبدأ من هنا

وبيّن الكاتب أن التحضيرات التي قادها المدير الفني هيرفي رينارد ركزت بشكل أساسي على التهيئة النفسية للاعبين، مشيرًا إلى أن المدرب يدرك أن الهدوء قبل المباراة هو مفتاح النجاح. وأوضح أن الاستعدادات جاءت متوازنة تجمع بين التركيز الذهني والانضباط التكتيكي، وأن رينارد يمتلك خبرة كبيرة تجعله يعرف كيف يقرأ الخصوم ويهيئ لاعبيه نفسيًا بأفضل صورة.