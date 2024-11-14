تنفيذ حُكم القتل في مواطنيْن أقدما على خيانة وطنهما والتخابر مع عناصر إرهابية

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا اليوم، بشأن تنفيذ حُكم القتل في مواطنيْن أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع عناصر إرهابية؛ فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}.
وقال تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولًا}.
أقدم كل من/ علي بن عبدالله بن صالح الصيعري، و/ عبدالعزيز بن أحمد بن مصلح العمري -سعوديا الجنسية- على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والتخابر مع عناصر إرهابية وتقديم الدعم والتمويل للإرهاب، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأعراض والأموال، والانضمام لكيان إرهابي، والمشاركة في أعمال إرهابية في مناطق الصراع والقتال، وقتل عدد من الأشخاص، والانضمام لعناصر إرهابية لارتكاب عملية تفجير إرهابية داخل المملكة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وإعداد منزل أحدهما وكرًا لاجتماع الإرهابيين وتقديم الدعم لهم.
وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حُكم يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًّا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.
وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين يوم الخميس 12/ 5/ 1446هـ الموافق 14/ 11/ 2024م، بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل مَن تُسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.