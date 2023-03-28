لمحات توثّقها الصور.. سنوات من عناية ملوك السعودية بالكعبة المشرّفة

واستعرضت "شؤون الحرمين" مراحل التطوير للكعبة المشرّفة في العهد الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وما تمّ من تجديد لرخام الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان ونوعية الرخام القديم، مع المحافظة على الأحجار المرمرية الثمانية القديمة الموجودة تحت ناحية باب الكعبة، وهي من أنفس وأجمل الأحجار في العالم، كما تم تبليط سطح الكعبة المشرّفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرّفة وباب الدرج الداخلي والميزاب، واستُخدم لذلك أحدث التقنيات ووفقاً لأفضل المواصفات العالمية.