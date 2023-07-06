مفتي عام المملكة يطلع على المحتوى الإعلامي للإفتاء خلال النصف الأول من العام

وأثنى مفتي المملكة على الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال النصف الماضي، حيث بلغت الزيارات اليومية لمكتب المفتي 1890، وتم أرشفة 639 معاملة، وتسليم 4600 صحيفة ومجلة الأخبار الصحفية المنشورة 96 خبرًا، و180 ملفًا إعلاميًا يوميًا، بالإضافة إلى مشاركات الإدارة في جميع الفعاليّات المتعلقة بالرئاسة في المقر الرئيس وفروعها في كل مناطق المملكة.