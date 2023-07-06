مفتي عام المملكة يطلع على المحتوى الإعلامي للإفتاء خلال النصف الأول من العام

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أحمد يحيى النجعي، ومدير الشؤون الإعلامية أنس البراهيم بمكتبه برئاسة الإفتاء بالرياض.
وخلال الاستقبال، قدّم "النجعي" لسماحة المفتي التقرير النصف السنوي لمنجزات وعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام للعام 1444هـ.
وأثنى مفتي المملكة على الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال النصف الماضي، حيث بلغت الزيارات اليومية لمكتب المفتي 1890، وتم أرشفة 639 معاملة، وتسليم 4600 صحيفة ومجلة الأخبار الصحفية المنشورة 96 خبرًا، و180 ملفًا إعلاميًا يوميًا، بالإضافة إلى مشاركات الإدارة في جميع الفعاليّات المتعلقة بالرئاسة في المقر الرئيس وفروعها في كل مناطق المملكة.
وفي ختام اللقاء، حث سماحة المفتي الإدارة على الاستمرار والجد والاجتهاد في العمل.
من جهة أخرى، استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أحمد يحيى النجعي، ومدير الشؤون الإعلامية أنس البراهيم بمكتبه برئاسة الإفتاء بالرياض، الذي سلّم له التقرير النصف السنوي لمنجزات وعمل الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام للعام 1444هـ.
وأشاد بالتقرير وما حققته الإدارة من نتائج.