تخريج 3 آلاف محامٍ ومحامية من برنامج تأهيل المحامين بمركز التدريب العدلي

أوضح مدير مركز التدريب العدلي د. محمد الشلفان أن برنامج تأهيل المحامين يهدف إلى رفع جودة المدخلات لمهنة المحاماة من خلال إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة.
وقال "الشلفان": نحتفل اليوم بتخريج 3 آلاف خريج وخريجة من البرنامج، وهذا البرنامج يرتبط بالخبرة في المحاماة.
وأضاف: يركز البرنامج على الجوانب النظرية في مختلف فروع القانون والقضاء، لكن الجانب الأكبر هو الجانب العملي سواء من ناحية الأسئلة الافتراضية والقضايا الواقعية في المحاكم.
وأردف: المركز موجود في مقرّه الرئيس بالرياض والفروع، واستمرار وزارة العدل في التحول الرقمي ساعدنا في خدمة المتدربين في جميع المناطق بشكل رقمي بداية من التسجيل وأثناء التدريب نفسه وجميع المتطلبات الأخرى لحين التخرج.
وتابع: نحن سعداء بهذا الإنجاز لكل خريج وخريجة ورأينا أكثر من ألف مرافق ومرافقة للخريجين والخريجات ونشاركهم الفرحة ونتمنى التوفيق للخريجين في مسيرتهم المهنية.