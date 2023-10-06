رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحات الأقصى

وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندَّدت الرابطة بهذه الممارسات العبثية التي تمسُّ حرمةَ المقدسات، وتمثِّل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.