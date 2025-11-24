نمو الاستثمار الأجنبي وارتفاع الإيرادات غير النفطية يعززان متانة اقتصاد المملكة

وأكدت البيانات أن الإصلاحات الهيكلية والمالية أسهمت في رفع قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، لاسيما في القطاعات غير النفطية، وتقليل أثر تقلبات أسعار النفط على المالية العامة، من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق نمو مستدام ومتوازن.