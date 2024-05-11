"غرفة المجمعة" تُنظم معرض "لاين" للابتكار والإبداع

نظّمت غرفةُ المجمعة، بالتعاون مع جامعة المجمعة، أول أمس؛ معرضَ "لاين" للابتكار والإبداع، بحضور نائب رئيس الغرفة المهندس خالد الحربي.
جاء ذلك بمشاركة عضو مجلس غرفة المجمعة عبدالرحمن أبانمي، ورئيس مجلس الإدارة السابق المهندس طارق الحيدري، والأمين العام فهد بن شقير، وعدد من رجال الأعمال والشخصيات المجتمعية.
وانطلق المعرض باستعراض الصقور السعودية على طريق الملك سلمان، وسط حضور غفير ازدحم به المكان، وذلك قبل الافتتاح في قاعة البلدية بمشاركات متعددة من الشباب المبدعين.
وقال المهندس خالد الحربي: في ظلّ الدعم الكبير الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، من اهتمام بالغ بالكوادر المبدعة والمتألقة.
وأضاف "الحربي": العمل المميز من شباب الجنسين في معرض "لاين" للابتكار والإبداع، هو أمر يثلج الصدر.
وتابع: أبدع الشباب بإبراز أنفسهم بطرق مختلفة؛ تأكيدًا بأنهم كوادر متميزة وقادرة على صنع المستحيل.
ولفت "الحربي" إلى أنّ عروض الصقور السعودية كانت إضافة لافتة لمحافظة المجمعة، وحظيت بإقبال كبير وفخر نتباهى به على مستوى العالم أجمع.
من جانبه قال أمين غرفة المجمعة فهد بن شقير: إن الغرفة قد عملت على هذا الحدث منذ فترة طويلة ليظهر بالمظهر المأمول، وهو ما تحقق.
ونوّه إلى اهتمام الغرفة بتنفيذ الأعمال المميزة التي تساهم في خدمة المجتمع وقطاع الأعمال.
وأوضح أن هدف هذا المعرض على وجه الخصوص ربط الابتكارات التي يقدمها الشباب برجال الأعمال والشركات؛ لبناء كيانات استثمارية جديدة.
كما أعلن نائبُ رئيس غرفة المجمعة المهندس خالد الحربي، تخصيصَ مسابقات تحفيزية؛ مثل: جائزة الابتكار التي فاز بها خمسة مشاركين، علاوة على أفضل التقاطة للصقور السعودية، وبرامج متعددة.