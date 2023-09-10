ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش قمة مجموعة العشرين

وكان سموه قد التقى في وقتٍ سابقٍ، اليوم، كلاً من: رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما التقى سموه أمس، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.