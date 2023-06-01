خبير سلامة يقترح نشرَ مصائد ضوئية في مساحات متباعدة حول محيط الحرمين

وقال الشهري في حديثه لـ"سبق": المصائد الضوئية المقترحة تتمثّل في مساحات أرضية مختلفة الأحجام ذات مسطحات بيضاء اللون، وذات إضاءات شديدة البياض، تعكس وهجًا مشعًّا يلاحظ من ارتفاعات جوية عالية؛ لتكون ملاذًا وبيئةً جاذبةً لأسراب الجراد المهاجرة والحشرات الطائرة التي زادت معدلات هجرتها في السنوات الأخيرة؛ بسبب بعض التحولات المناخية المجاورة.