خبير سلامة يقترح نشرَ مصائد ضوئية في مساحات متباعدة حول محيط الحرمين

اقترح خبيرُ السلامة أحمد الشهري تهيئةَ مساحات ضوئية في مواقع متعددة ومتباعدة حول محيط المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، تعمل كمصائد ضوئية جاذبة لأسراب الجراد والحشرات الطائرة المهاجرة.
وقال الشهري في حديثه لـ"سبق": المصائد الضوئية المقترحة تتمثّل في مساحات أرضية مختلفة الأحجام ذات مسطحات بيضاء اللون، وذات إضاءات شديدة البياض، تعكس وهجًا مشعًّا يلاحظ من ارتفاعات جوية عالية؛ لتكون ملاذًا وبيئةً جاذبةً لأسراب الجراد المهاجرة والحشرات الطائرة التي زادت معدلات هجرتها في السنوات الأخيرة؛ بسبب بعض التحولات المناخية المجاورة.
وأضاف: إجراء مصاحب يدعم تلك المصائد الضوئية في الحدّ من وصول أسراب الجراد والحشرات الطائرة إلى محيط ساحات الحرمين الشريفين، ويتمثّل في تقليل سطوع الإضاءات الصادرة من منظومة عمارة وساحات الحرمين الشريفين ليلًا؛ لتشتيت وجهتها إلى تلك المصائد الضوئية المزودة بوسائل مكافحتها والقضاء عليها.