متى يُباع الخروف بـ600 ريال؟ سؤال صعب يجيب عنه "الهفتاء" بين "تسعيرة وسعودة"

وبيّن الهفتاء؛ لـ"سبق"، أن تسعيرة اللحوم من المفترض أن تكون حسب العرض والطلب، وحسب ارتفاع أو هبوط أسعار الأعلاف، لكن في النهاية من الصعب ضبط سوق الأغنام، فإذا ضبطت الأحواش الرسمية للأغنام فأنت سيطرت عليهم، ولكن لا يمكن أن تسيطر على سوق الجملة "الجلابة"، ولا يمكن أن تسيطر على الباعة الجائلين سواء في القرى أو في المدن فهذا مستحيل، ولكن دعم الأعلاف بسعر محدّد حسب المصروفات المسجلة وحسب تقييم استهلاك الخروف اليومي من الشعير وغيره، يمكن معه تحديد السعر بـ600 ريال مع هامش ربح 10% أو 20%.