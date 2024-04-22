أمانة القصيم تطرح فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة نادٍ صحي ببريدة

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية، كما يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص.