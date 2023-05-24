برنامج عالمي.. انطلاق مبادرة "هي التالية" لدعم رائدات الأعمال في المملكة بـ50.000 دولار

وفي سياق متصل، علّق، مدير عام تخطيط ريادة الأعمال في "منشآت" محمد العمرو قائلًا: "لا شك أن هذه المبادرات تلعب دورًا مباشرًا في تمكين الموجة التالية من رائدات الأعمال المبتكرات، ومن هذا المنطلق، نتطلع قدمًا للتعاون مع واحدة من منصات الدفع الرائدة في العالم لتمكين رائدات الأعمال عبر العديد من القطاعات، وفي جميع أنحاء المملكة، وتعزيز جاهزيتهن الرقمية".