"الحقيل" يشهد توقيع عقد المشروع الاستثماري "نبض الخبر"

وأوضح "الجبير" أن هذا المشروع يعد امتداداً للمشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص وبمبادرة وطنية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الثقافة لتعزيز البعد الثقافي المتنوع للمنطقة، وبناء وجهة فنية وتراثية منفتحة على الأنشطة الثقافية المتنوعة والتي سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لسكان محافظة الخبر وزوار المنطقة الشرقية، وبطريقة تساهم في وضع محافظة الخبر كوجهة مستهدفة على خريطة السياحة السعودية.