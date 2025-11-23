مجموعة فوق | FWG الاستشارية تقدّم المشورة القانونية لشركة معارج العقارية في تأسيس صندوق عقاري بقيمة مليار ريال

وتضمّنت الأعمال التي قدّمتها المجموعة إعداد وتطوير هيكلة وحوكمة الشركة، إضافة إلى تقديم المشورة القانونية المتخصصة لإبرام الاتفاقيات مع شركة الأول كابيتال، بما يضمن توافق المشروع مع أعلى المعايير النظامية والتنظيمية، وتعزيز جودة العمليات المرتبطة به.