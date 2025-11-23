مجموعة فوق | FWG الاستشارية تقدّم المشورة القانونية لشركة معارج العقارية في تأسيس صندوق عقاري بقيمة مليار ريال

أعلنت مجموعة فوق | FWG الاستشارية عن تقديمها المشورة القانونية والاستشارية لشركة معارج العقارية في مشروع صندوق عقاري بقيمة مليار ريال سعودي، وذلك ضمن إطار مبادرة التحفيز العقاري وبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتضمّنت الأعمال التي قدّمتها المجموعة إعداد وتطوير هيكلة وحوكمة الشركة، إضافة إلى تقديم المشورة القانونية المتخصصة لإبرام الاتفاقيات مع شركة الأول كابيتال، بما يضمن توافق المشروع مع أعلى المعايير النظامية والتنظيمية، وتعزيز جودة العمليات المرتبطة به.
وقد تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، الذي شهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاعين العقاري والمالي.
وأوضح الأستاذ فيصل ال وهطان، رئيس مجلس إدارة مجموعة فوق | FWG الاستشارية، أن هذه الشراكة تمثّل خطوة نوعية في دعم المشاريع العقارية الضخمة داخل المملكة، مؤكّدًا التزام المجموعة بتوفير حلول استشارية وقانونية رفيعة المستوى تسهم في رفع كفاءة المشاريع وتعزيز حوكمتها.
وأضاف أن المشروع يعكس الدور المتنامي للشراكات الوطنية في تطوير القطاع العقاري ومواءمته مع مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الأعمال الاستشارية التي تسعى من خلالها مجموعة فوق | FWG إلى دعم المبادرات الوطنية وتمكين الجهات الاستثمارية من تنفيذ مشاريعها وفق أفضل الممارسات القانونية والإدارية.