"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الطائف وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.