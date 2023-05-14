"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والشرقية والرياض وتبوك والمدينة المنورة وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدلم والقويعية وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والخفجي والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الطائف وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.