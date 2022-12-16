"أوكساچون" توقّع تفاهمًا مع "الصناعة" و"مدن" لتحويل 4000 مصنع إلى منشآت ذكية

وتعد "أوكساچون" التي تم إطلاقها في نوفمبر 2021، نموذجًا صناعيًا غير مسبوق، حيث تنسجم مسارات الأعمال والصناعة والمعيشة مع الطبيعة. وبعيدًا عن الصورة التقليدية للمدن الصناعية، وستكون أوكساچون موطنًا للصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم، وتضم مركزًا للأبحاث والابتكار، وميناء مؤتمت ومتكامل، وشبكة لسلسلة توريد، إضافة إلى العديد من المجتمعات المزدهرة.