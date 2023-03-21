"المرور": 9 متطلبات لتحقيق القيادة الآمنة على الطريق وتعزيز السلامة

أوضح المرور السعودي أن القيادة الآمنة تسهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات.
ولفت في إنفوجرافيك على حسابه بتويتر، أن القيادة الآمنة لها عدة أدوات ومتطلبات أبرزها القيادة في حدود السرعات المسموحة، وتخصيص وقتٍ كافٍ للرحلة لتجنب السرعة أو متغيرات الطريق، وترك مسافة آمنة مع الآخرين.
وأضاف، التركيز وعدم الانشغال عن الطريق من أهم الأدوات بجانب استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات، وإعطاء حقوق الأفضلية، والقيادة بحرص خلال الظروف المناخية القاسية، واستخدام حزام الأمان بشكل دائم، وأضواء التحذير.