"المرور": 9 متطلبات لتحقيق القيادة الآمنة على الطريق وتعزيز السلامة

ولفت في إنفوجرافيك على حسابه بتويتر، أن القيادة الآمنة لها عدة أدوات ومتطلبات أبرزها القيادة في حدود السرعات المسموحة، وتخصيص وقتٍ كافٍ للرحلة لتجنب السرعة أو متغيرات الطريق، وترك مسافة آمنة مع الآخرين.