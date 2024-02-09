ضيوف خادم الحرمين يزورون معرض الوحي بحي "حراء" الثقافي

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، معرض الوحي الواقع بحي "حراء" الثقافي في العاصمة المقدسة.
واطلع الضيوف خلال جولتهم في قاعات المعرض المتعددة على قصص الأنبياء الكرام وصولاً إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ومشاهدة الملامح العظيمة لقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويُعرف بهذا الجانب من سيرته، وكذلك التعرف على بعض ما يرتبط بقصة نزول الوحي كغار حراء، وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وجبريل عليه السلام عبر عرض تقني جذاب.
وفي ختام الزيارة، أشاد الضيوف بالمعرض وما يمثله من جوانب عظيمة مرتبطة بقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثمنين دور البرنامج في ترتيب وتنظيم مثل هذه الزيارات الإيمانية، مؤكدين أن الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة هذه البلاد المباركة ليس بغريب عليها فالمملكة تقوم على العناية بالإسلام والمسلمين.