ضيوف خادم الحرمين يزورون معرض الوحي بحي "حراء" الثقافي

واطلع الضيوف خلال جولتهم في قاعات المعرض المتعددة على قصص الأنبياء الكرام وصولاً إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ومشاهدة الملامح العظيمة لقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويُعرف بهذا الجانب من سيرته، وكذلك التعرف على بعض ما يرتبط بقصة نزول الوحي كغار حراء، وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وجبريل عليه السلام عبر عرض تقني جذاب.