46 مئوية.. العلا والأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن العلا والأحساء سجلتا 46 درجة مئوية، تليهما حفر الباطن والدمام 45 درجة، ثم المدينة المنوّرة ورفحاء والخرج 44 درجة مئوية، والرياض 43، وكل من مكة المكرّمة وبريدة وعرعر وسكاكا والدوادمي ووادي الدواسر والمجمعة 42 مئوية.