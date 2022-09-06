محليات

46 مئوية.. العلا والأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

الأرصاد: القنفذة وينبع والوجه وجدة وجازان أعلى نسبة رطوبة 95% و90%
46 مئوية.. العلا والأحساء أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى
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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن العلا والأحساء سجلتا 46 درجة مئوية، تليهما حفر الباطن والدمام 45 درجة، ثم المدينة المنوّرة ورفحاء والخرج 44 درجة مئوية، والرياض 43، وكل من مكة المكرّمة وبريدة وعرعر وسكاكا والدوادمي ووادي الدواسر والمجمعة 42 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، ثم القريات 22 درجة ونجران وطريف 23 مئوية.

وسجّلت القنفذة وينبع والوجه وجدة وجازان أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.

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