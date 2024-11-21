برعاية وزير الإعلام.. "المسؤولية المجتمعية" تنظم ملتقى "الإعلام واقع ومسؤولية"

برعاية وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، افتتح مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أمس الأربعاء ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني، الذي تنظمه جمعية المسؤولية المجتمعية تحت شعار "الإعلام واقع ومسؤولية"، في مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية "واس" بمدينة الرياض.
بدأ الملتقى بالسلام الملكي، ثم حفل خطابي استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن حسين السبيعي، الذي أعرب عن شكره لرعاية وزير الإعلام، وأكد أهمية الشراكة بين الإعلام والمسؤولية المجتمعية في تحقيق الأهداف التنموية.
وشهد الملتقى مشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين المتخصصين من الجامعات ومجلس الشورى، وممثلين عن وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية.
وناقش عدة محاور رئيسية؛ منها: واقع علاقة الإعلام التقليدي والحديث بالمسؤولية الاجتماعية، واستراتيجيات الإعلام في تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاعات الثلاثة (الحكومية، الخاصة، وغير الربحية)، والتجارب الإعلامية الفاعلة في المجال، والتحديات التي تواجه وسائل الإعلام في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.
وتم خلال الملتقى تدشين أول بودكاست متخصص في المسؤولية الاجتماعية، بمبادرة من الجمعية بالتعاون مع مجموعة MBC، إضافة إلى إطلاق أول مجلة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تقديم محتوى معرفي يسهم في إثراء النقاش حول القضايا المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية.
وشاهد الحضور فيلمًا تعريفيًا حول تأثير الإعلام بمختلف أشكاله في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على دور الأدوات الحديثة مثل البودكاست.
وتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات محورية، كما شهد الملتقى تكريم عدد من الجهات الداعمة والفاعلة في المسؤولية المجتمعية.
يأتي هذا الملتقى في إطار جهود جمعية المسؤولية المجتمعية لتعزيز دور الإعلام كأداة رئيسية في دعم القضايا المجتمعية، ونشر القيم الإيجابية، والتأثير على صناع القرار نحو بناء مجتمع واعٍ ومسؤول.