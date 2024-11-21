برعاية وزير الإعلام.. "المسؤولية المجتمعية" تنظم ملتقى "الإعلام واقع ومسؤولية"

وتم خلال الملتقى تدشين أول بودكاست متخصص في المسؤولية الاجتماعية، بمبادرة من الجمعية بالتعاون مع مجموعة MBC، إضافة إلى إطلاق أول مجلة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تقديم محتوى معرفي يسهم في إثراء النقاش حول القضايا المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية.