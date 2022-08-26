الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية لتمويل مشروع صحي في الكاميرون

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق: هذا المشروع يأتي ضمن تمويل مشترك مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للتمويل المشترك (38.8) مليون دولار، كما يُعد ذلك من المشروعات الحيوية التي تسهم إيجابًا في التنمية الاجتماعية لشعب جمهورية الكاميرون الشقيق، كما سيسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية في البنية التحتية، التي تمكّن السكان من الوصول إلى جميع احتياجاتهم اليومية لتحسين المستويين الاجتماعي والاقتصادي.