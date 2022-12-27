"الأكاديمية المالية" تطلق اختبار الشهادة المهنية للالتزام في البنوك

وأوضحت الأكاديمية أن الاختبار يستهدف جميع العاملين في وظائف الالتزام في قطاع البنوك، بهدف بناء قدرات الموظفين في مجال الالتزام في البنوك، وتعد الشهادة إحدى أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى لدى موظفي الالتزام في قطاع البنوك، حيث يشمل عددًا من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم الالتزام المتخصص.