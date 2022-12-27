"الأكاديمية المالية" تطلق اختبار الشهادة المهنية للالتزام في البنوك

أعلنت الأكاديمية المالية عن إطلاق "اختبار الشهادة المهنية للالتزام في البنوك"، حيث يأتي ذلك انطلاقًا من دور الأكاديمية المالية في تطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي السعودي.
وأوضحت الأكاديمية أن الاختبار يستهدف جميع العاملين في وظائف الالتزام في قطاع البنوك، بهدف بناء قدرات الموظفين في مجال الالتزام في البنوك، وتعد الشهادة إحدى أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى لدى موظفي الالتزام في قطاع البنوك، حيث يشمل عددًا من المعارف والمهارات والممارسات والأمثلة الواقعية ذات الارتباط بمفهوم الالتزام المتخصص.
وعملت الأكاديمية المالية بالتعاون مع الخبراء في قطاع البنوك على بناء المادة التعليمية وفقًا لممارسات السوق السعودي.
ويمكن التسجيل والاطلاع على تفاصيل الاختبار زيارة موقع الأكاديمية عبر الرابط وأطلقت الأكاديمية المالية مؤخرًا الاختبار المهني في أساسيات تمويل الأفراد والذي يُعتبر أحد أدوات القياس المساهمة في التحقق من وجود الحد الأدنى لدى موظفي التمويل في قطاع البنوك وشركات التمويل.
يذكر أن الأكاديمية المالية هي الجهة المعتمدة لتقديم الاختبارات المهنية الإلزامية وغير الإلزامية بالتعاون مع الجهات الرقابية للقطاع المالي في المملكة، ممثلة بالبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، حيث تتولى الأكاديمية المالية مهمة الإشراف، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية لقطاعات البنوك، والتمويل، والتأمين، والأوراق المالية، كما تتعاون مع بيوت الخبرة المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة بالقطاع، لاستضافة الاختبارات الخاصة بأبرز الشهادات والمؤهلات المهنية.