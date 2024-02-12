افتتاح أكبر مستودعات قطع الغيار لجريت وول موتور في الشرق الأوسط بجدة

وعن استراتيجية الشركة في افتتاح هذا المستودع الضخم تحدث المهندس ماجد الشهراني، المدير التنفيذي للشركة قائلاً: لا شك أن تواجد مستودع بهذا الحجم له تأثير إيجابي في توفر قطع الغيار لعملائنا، وهو يأتي ضمن التزامنا بتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع من منطلق رؤيتنا التي نعتبرها حجر الأساس في بناء العلاقة المستدامة مع عملائنا . هذا المستودع بالإضافة إلى مستودع شركة جريت وول موتور المحدودة في دبي سوف يحسّن بشكل كبيرالفترة الزمنية لتوريد قطع الغيار من الشركة المصنعة من 50 يوماً إلى 10 أيام (تقليل المدة بنسبة 80% تقريباً)، كما سيساعد وجوده على تغطية معظم مدن المملكة، وهو ما نسعى له لخدمة عملائنا بأفضل شكل ممكن.