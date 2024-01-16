"الربيعة" يشارك في إطلاق "الصحة العالمية" نداء الطوارئ الصحية للعام 2024م

واستذكر "الربيعة" ما يواجهه العالم اليوم من تحديات غير مسبوقة تتطلب منا العمل معًا للتأكيد على أهمية الاستراتيجيات القائمة على الأدلة؛ وذلك لتعزيز التأثيرات وتدابير الوقاية؛ مبينًا أنه نظرًا لحالات الطوارئ العديدة؛ فإن المركز يعمل مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ 5 مشاريع في 3 من أقاليم المنظمة، ويعتزم التوقيع على العديد منها قريبًا.