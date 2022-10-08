"كتاب الرياض" يختزل الثقافات تحت سقف واحد

وأضافت: "على الرغم من انتشار الكتب الإلكترونية؛ فإن ما لفت انتباهي هم الشباب والشابات الذين يتجولون بين أروقة المعرض، ويتصفحون الكتب بعناية بحثًا عن أبرز العناوين والإصدارات؛ إيمانًا منهم بقوة الكتاب الورقي وحجم تأثيره على المحيطين بالشخص القارئ، خصوصًا للأطفال الذين يتأثرون بالسلوكيات العامة".