"كتاب الرياض" يختزل الثقافات تحت سقف واحد

أشادت الكاتبة البحرينية ميار القحطاني، بالتنظيم الباهر لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، والذي تقيمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 29 سبتمبر- 8 أكتوبر الجاري، بواجهة الرياض؛ مشيرة إلى اهتمام الكيان الثقافي في المملكة بالكتاب ورواده ومنتسبي الثقافة والمعرفة في أنحاء العالم.
وقالت: "نجح المعرض في جذب أفضل دور النشر تحت سقف واحد، واستقطب أهم الأسماء البارزة في سماء الفكر والثقافة والمعرفة والإبداع، ضمن برنامج فكري ثري ومتعدد، حتى بات يصنف ضمن المعارض الأضخم في المنطقة العربية والشرق الأوسط من ناحية عدد دور النشر والدول المشاركة".
وعن كتابها المشارك في المعرض بيّنت "القحطاني" أن كتاب "رؤية 20/20"، موجّه على شكل رسائل تحفيزية لجميع الفئات العمرية، وأكملت: "يتضمن الكتاب مجموعة أدبية من الخواطر والرسائل الإيجابية، كاختزال داعم لكل من يؤمن بالحياة ويحب أن يعمل بها".
وأضافت: "على الرغم من انتشار الكتب الإلكترونية؛ فإن ما لفت انتباهي هم الشباب والشابات الذين يتجولون بين أروقة المعرض، ويتصفحون الكتب بعناية بحثًا عن أبرز العناوين والإصدارات؛ إيمانًا منهم بقوة الكتاب الورقي وحجم تأثيره على المحيطين بالشخص القارئ، خصوصًا للأطفال الذين يتأثرون بالسلوكيات العامة".