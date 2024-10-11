السعودية تستعد لاستقبال رقائق إنفيديا H200 لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي

تستعد الولايات المتحدة لتصدير رقائق “إنفيديا H200” إلى المملكة العربية السعودية قريباً، مما سيسهم في تعزيز قدرات المملكة على تطوير الذكاء الاصطناعي. وتعتبر هذه الرقائق من أقوى المكونات المستخدمة في هذا المجال.
مع توسع المملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي، ازداد عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 177 شركة في 2019 إلى أكثر من 240 شركة في 2023. كما شهد القطاع تمويلات تجاوزت 1.7 مليار دولار أمريكي العام الماضي، ما يعكس تقدم المملكة كقوة إقليمية في الذكاء الاصطناعي.
إلى جانب ذلك، تواصل السعودية الاستثمار في تعليم مواطنيها مهارات الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات مثل “مليون سعودي في الذكاء الاصطناعي”.