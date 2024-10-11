السعودية تستعد لاستقبال رقائق إنفيديا H200 لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي

مع توسع المملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي، ازداد عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 177 شركة في 2019 إلى أكثر من 240 شركة في 2023. كما شهد القطاع تمويلات تجاوزت 1.7 مليار دولار أمريكي العام الماضي، ما يعكس تقدم المملكة كقوة إقليمية في الذكاء الاصطناعي.