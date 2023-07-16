"حلول المياه" بكاوست تنجح في إثبات تقنية جديدة لتحسين خدمات الصرف الصحي بالسعودية

نجحت شركة حلول المياه (Al Miyah Solutions) الناشئة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، في إثبات جدوى تقنية جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الحاويات قامت بتطويرها واختبارها في منشأة شركة المياه الوطنية (NWC) في مدينة رابغ.
وتعد هذه التقنية المتطورة هي ثمرة خمس سنوات من البحث الذي أجراه البروفيسور باسكال سايكالي وفريقه في كاوست، ويتناول قضايا تأمين المياه النظيفة ومعالجة مياه الصرف الصحي على النحو المنصوص عليه في رؤية السعودية 2030.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 40 في المائة من السكان في المملكة العربية السعودية لا يمكنهم الوصول مباشرة إلى شبكة الصرف الصحي المركزية، ويتم جمع مياه الصرف الصحي من المنازل ونقلها إلى محطات المعالجة عن طريق الشاحنات، وهو أمر مكلف، ويسبب العديد من المشكلات مثل الازدحام المروري والتلوث وزيادة الانبعاثات.
وتسمى التقنية التي طورها البروفيسور سايكالي بتقنية المعالجة بالتحبيب الهوائي والحمأة النشطة وأغشية الترشيح بالجاذبية (AGS-GDM)، وهي عبارة عن نظام حاويات ينتج 100 متر مكعب من المياه النظيفة، والتي تخدم ما يصل إلى 1500 شخص يوميًا. وتتميز هذه التقنية بصغر بصمتها المكانية وانخفاض تكلفتها التشغيلية مقارنة مع أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التقليدية. كما أنها متنقلة، وصغيرة الحجم، ومقسمة لوحدات، وسهلة التوصيل والتشغيل، ويمكن أيضًا توسيع نطاقها وطاقتها الاستيعابية.
ويؤكد نجاح تجربة هذه التقنية الجديدة على أرض الواقع تميز شركة حلول المياه وجهودها الكبيرة لتحقيق استدامة المياه في المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، قال الدكتور كيفن كولين، نائب الرئيس للابتكار في كاوست "التقنية التي نراها هنا هي ثمرة سنوات عديدة من العمل الشاق الذي قام به سايكالي وفريقه، بدءًا من التجارب في المختبرات، مرورًا بتشغيل مرفق تجريبي متكامل.
وأضاف لقد أثبت مرفق معالجة مياه الصرف الصحي هذا جدوى أبحاثنا، ونحن نشهد الآن تشغيل محطة لا مركزية لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها بالكامل هنا في المملكة. وبلا شك سيكون لها تأثير كبير على تحسين خدمات معالجة مياه الصرف في البلاد".
يُشار إلى أن تقنية شركة حلول المياه بدأت كمشروع بحثي بقيادة البروفيسور سايكالي والدكتور محمد علي، عالم أبحاث سابق في كاوست. وتم تسويق هذه التقنية من خلال برنامج تحدي ترجمة الأبحاث في الجامعة. وتحول المشروع أخيرًا لشركة ناشئة من خلال مسرعة الأعمال "تقّدم".
للتخفيف من الأضرار والتكلفة الناتجة عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة، شرعت شركة حلول المياه في تسهيل معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف بهدف تحويلها إلى مياه صالحة للاستعمال لتنسيق الحدائق والبستنة والصناعة عدا الاستهلاك البشري (غير صالحة للشرب).
ويعد دعم كاوست لشركة حلول المياه وما تلاه من نجاح هو تأكيد لجهود الجامعة المستمرة والتزامها الراسخ بإيجاد حلول تعالج قضايا الاستدامة العالمية وتعزيز جهود تنويع الاقتصاد في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.