"حلول المياه" بكاوست تنجح في إثبات تقنية جديدة لتحسين خدمات الصرف الصحي بالسعودية

ويؤكد نجاح تجربة هذه التقنية الجديدة على أرض الواقع تميز شركة حلول المياه وجهودها الكبيرة لتحقيق استدامة المياه في المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، قال الدكتور كيفن كولين، نائب الرئيس للابتكار في كاوست "التقنية التي نراها هنا هي ثمرة سنوات عديدة من العمل الشاق الذي قام به سايكالي وفريقه، بدءًا من التجارب في المختبرات، مرورًا بتشغيل مرفق تجريبي متكامل.