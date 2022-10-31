3 في الصدارة تزيّنهم السعودية.. هنا توقعات النمو الاقتصادي لـ20 دولة عربية

وفقاً لتقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، الصادر عن صندوق النقد الدولي في 31 أكتوبر 2022، شهدت البيئة الاقتصادية على الصعيد العالمي تدهورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، متبوعة بالحرب المستمرة التي شنّتها روسيا على أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا التي لاتزال آخذة في الاتساع.