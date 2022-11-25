وداعاً للغش في الوقود.. 10 ثوانٍ بجوالك تكفيك لكشف التلاعب وإليك القصة

وكان الخريج المختص في الهندسة الكهربائية محمود إياد أبوشاب من جناح جامعة الأمير سطام المشارك في ‎مؤتمر الشراكات المستدامة الذي نظمته وزارة التعليم تحت شعار "البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر"، والذي اختتمت فعالياته أمس، أوضح لـ"سبق" أن "الجهاز يُستعمل للكشف عن الغش والخلط في المشتقات البترولية بأنواعها المختلفة في وقت قصير وفي نفس المكان، حيث يتم وضع العينة بالجهاز وخلال 10 ثوانٍ تظهر القراءة على الشاشة بنزين 91/ بنزين 95، مخلوطة مع ماء أو مخلوطة مع ديزل مثلاً".