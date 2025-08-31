جامعة الإمام تُطلق التعليم غير المتزامن لتعزيز المرونة والابتكار الرقمي

وأعلنت الجامعة عن تطبيق التجربة على عدد من المقررات ضمن المتطلبات الجامعية، شملت مقررات مثل: فقه العبادات والأسرة، وأساسيات الذكاء الاصطناعي، ومهارات التخطيط المالي، مع التأكيد على أن الاختبارات النهائية ستُعقد حضوريًا داخل الحرم الجامعي، لضمان جودة التنفيذ والموثوقية الأكاديمية.